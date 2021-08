Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: LKW-Gespann mit 25 Kubikmeter geladener Gülle kippt in Straßengraben

Bützow (ots)

Der 22jährige deutsche Fahrer eines LKW mit Gülleanhänger befuhr am 13.08.2021 gegen 09:45 Uhr die L14, als er kurz hinter der Ortschaft Steinhagen zu weit rechts fuhr, mit den Rädern an der Fahrbahnkante in den Seitenstreifen kam und das Gespann in der Folge nach rechts auf die Seite kippte. Der Fahrer wurde leicht verletzt und nach der ersten medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Für weitere Maßnahmen ist die Strecke halbseitig bzw. voll gesperrt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Verkehrseinschränkungen bis in den frühen Abend hinein andauern. Das betroffene Unternehmen hat das Umpumpen der 25 Kubikmeter Gülle veranlasst. Erst dann kann das Gespann mit einem Spezialkran aufgerichtet und abgeschleppt werden. Die Feuerwehren aus Bützow und Steinhagen unterstützen den Einsatz unter anderem dadurch, dass sie die ausgelaufenen Betriebsstoffe abbinden und die Unfallstelle absichern. Ein Mitarbeiter des Landkreises Rostock hat sich vor Ort ein Bild gemacht und eingeschätzt, dass es im Erdreich zu keinen Schäden gekommen ist. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell