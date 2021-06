Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Leichtkraftradfahrer verletzt sich bei Unfall

Otterstadt (ots)

Zu Fall kam am Dienstag um 18:30 Uhr ein Leichtkraftradfahrer in der Speyerer Straße in Otterstadt. Der 62-Jährige fuhr in Richtung Ortsmitte, als er an der Einmündung zum Welfenweg zu spät die vor ihm abbremsenden PKW wahrnahm. Beim Versuch abzubremsen, verlor der 62-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und verletzte sich infolgedessen. Er wurde von zwei Ersthelfern erstversorgt und anschließend zu weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht

