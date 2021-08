Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Einbruch in Rathaus

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Hinterzarten;]

Am 23.08.21, gegen 05.43 Uhr drang eine bislang unbekannte Person in das Rathaus von Hinterzarten ein. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter zunächst mit einem Stein eine Fensterscheibe einwarf und dann durch das geöffnete Fenster ins Gebäudeinnere gelangte. Die weiteren Ermittlungen werden zeigen, ob ein Diebstahlschaden entstand. Am Fenster entstand erheblicher Sachschaden.

Der Polizeiposten Hinterzarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07652/91770 bzw. 07651/93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell