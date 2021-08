Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 22.08.2021, zwischen 03.00 und 04.00 Uhr, streifte ein unbekannter Fahrzeugführer einen am Straßenrand abgestellten schwarzen Mercedes. Dabei wurde die linke Fahrzeugseite des Mercedes beschädigt. Der Mercedes stand dort in einer Parkbucht in Höhe der Friedrichstraße Hausnummer 12. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr weiter ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden am Mercedes beträgt mindestens 2.500 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können.

