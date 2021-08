Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnhaus

Gronau (ots)

In der Zeit von Freitag, 11 Uhr, bis Montag, 12 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Füchtenfeld ein. Der oder die Täter hatten vermutlich ein auf Kipp stehendes Fenster öffnen können und waren auf diesem Weg in das Haus gelang. In dem Haus entleerten sie einen Feuerlöscher. Angaben über mögliche Diebesbeute liegen nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell