Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210302-1: Führerschein nach Kraftfahrzeugrennen beschlagnahmt - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen ist der Polizei am Montagnachmittag (01. März) durch mehrere unabhängige Zeugen gemeldet worden. Die Ermittlungen dauern an.

Zwei schwarze VW Golf fielen nach Zeugenangaben um 14:30 Uhr durch typisches Imponiergehabe ihrer Fahrer (aufheulende Motoren, quietschende und durchdrehende Reifen, hörbar laute Musik im Fahrzeuginneren) auf.

Wenig später fuhren beide Autos hintereinander auf der Kölner Straße in Richtung Kerpen. An einer roten Ampel mussten beide Fahrzeuge hinter einem anderen Wagen verkehrsbedingt anhalten. Als die Ampel auf grün wechselte, beschleunigten beide Fahrer ihre hochmotorisierten Fahrzeuge und überholten hintereinander noch im Kreuzungsbereich den ebenfalls anfahrenden Wagen eines Zeugen. Die beiden Fahrzeuge setzten ihre Fahrt mit augenscheinlich erheblich überhöhter Geschwindigkeit fort. Wenige 100 Meter weiter überholte ein Golf einen unbeteiligten Wagen. Dabei missachtete der Überholende an einer Verkehrsinsel die vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts und fuhr an der Verkehrsinsel links vorbei. An einer weiteren rotlichtzeigenden Ampel in der Ortslage Quadrath-Ichendorf stoppten beide Fahrzeuge.

Hinzugerufenen Polizeibeamte trafen die beschriebenen Fahrzeuge nicht mehr an und ermittelten an den Halteranschriften. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Köln beschlagnahmten die Beamten den Führerschein einer 23-Jährigen, die sich später in einer Polizeidienststelle stellte. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariates hinsichtlich des zweiten Fahrers und der genauen Geschehnisabläufe dauern an. (bm)

