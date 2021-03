Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210301-2: Diebe brachen Vitrine auf - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Zeuge hat am Sonntagmorgen (28. Februar) die Polizei informiert, da er an einem Kiosk verdächtige Feststellungen machte. Um 04:50 Uhr ging der Anruf des Zeugen bei der Polizeileitstelle ein. An einem Kiosk an der Hauptstraße hatten unbekannte Tatverdächtige den Rollladen einer an der Außenwand des Kiosks angebrachten Vitrine heruntergerissen und eine Tür der Vitrine aufgebrochen. In der Vitrine befand sich Zubehör für Mobiltelefone. Bislang ist unbekannt, ob die Täter Beute machten. Einen Teil des Inhalts stellten die Beamten vor Ort sicher, um dies dem Inhaber aushändigen zu können. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, wer sich in der Nacht an der Vitrine zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich unter der 02233 52-0 an das Kriminalkommissariat 22 zu wenden. (akl)

