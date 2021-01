Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Beim Abbiegen Eisplatte verloren

Rund 4.000 Euro Schaden verursachte am Donnerstag bei einem Unfall bei Ulm eine fliegende Eisplatte.

UlmUlm (ots)

Gegen 11.45 Uhr war ein Lkw von Ulm in Richtung Erbach unterwegs. Dessen Fahrer bog an der Kreuzung Ensostraße ab. Dabei fiel vom Aufbau eine größere Eisplatte herunter. Die prallte gegen die Seite eines nachfolgenden Peugeot-Fahrers. Am Auto entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. Der Fahrer des Lkw durfte erst weiterfahren, nachdem er den Aufbau vom Eis befreit hatte. Er muss mit einer Strafanzeige wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr rechnen.

Hinweis der Polizei: Der Winter stellt hohe Anforderungen an Fahrzeuge und deren Fahrer. Denn bei Temperaturen um den Gefrierpunkt entstehen besondere Gefahren. Lkw-Fahrer müssen vor der Abfahrt das Fahrzeug prüfen und darauf achten, dass von ihm keine Gefahren ausgehen. Eine solche Gefahr kann aber gerade von den großflächigen Dächern ausgehen, wenn sich dort Schnee sammelt oder größere Wassermengen zu Eisplatten gefrieren. Diese Eisplatten können für Andere lebensgefährlich werden, da sie durchaus geeignet sind, Fahrzeugscheiben zu durchschlagen. Aber auch durch herabfallende Platten ausgelöste Ausweichmanöver sind gefährlich und können zu Unfällen führen. Gefährliche Dachlasten wie Schnee und Eis müssen deshalb vor Fahrtantritt entfernt werden. Autofahrer sollten bei entsprechenden Witterungen damit rechnen, dass Ihnen von einem vorausfahrenden Lkw eine Eisplatte entgegenkommen kann. Aus diesem Grund sollten sie ausreichend Abstand halten und nach Möglichkeit auf ein Überholen verzichten. Grundsätzlich muss jeder Kraftfahrzeugführer sein Fahrzeug eis- und schneefrei halten. Bei einem Unfall drohen dem Fahrer bis zu 120 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg oder eine Strafanzeige.

