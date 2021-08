Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Lagerhalle

Gronau (ots)

In der Zeit von Samstag, 10 Uhr, bis Montag, 09 Uhr, drangen Einbrecher in eine Lagerhalle am Einsteinring ein. Entwendet wurden ein Kfz-Anhänger, 20 Deckenlampen, ein Akku-Schrauber und eine Akku-Flex der Marke Makita. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

