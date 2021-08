Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch auf dem Fliederweg angezeigt

Bocholt (ots)

Am Montag wurde der Polizei gegen 17.30 Uhr ein Einbruch in ein Wohnhaus am Fliederweg angezeigt. Die Terrassentür des Hauses wies Aufbruchspuren auf und offenbar waren mehrere Schränke durchsucht worden. Nach Angaben des Geschädigten sei Bargeld entwendet worden. Die angegebene Tatzeit liegt zwischen 13.15 Uhr und 18.20 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

