Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Anhänger gestohlen

Bocholt-Suderwick (ots)

In der Zeit von Sonntag, 16.00 Uhr, bis Montag, 07.30 Uhr, einen offenen Pkw-Anhänger, der auf dem Parkplatz vor dem Sportplatz an der Brunsmannstraße stand. An dem Anhänger befand sich das Kennzeichen BOR-WU 853. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

