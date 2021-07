Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.07.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Zwingenberg: Lkw-Tank angezapft

Auf rund tausend Euro beläuft sich der Sach- und Diebstahlsschaden, den Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag an einem am Neckar in Zwingenberg geparkten Lastwagen verursacht haben. An dem Fahrzeug wurde der Tankdeckel aufgetrennt und der Kraftstoff, rund 500 Liter Diesel, wurden entwendet. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach melden.

