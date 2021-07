Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.07.2021 mit Berichten aus de Neckar-Odenwald-Kreis

Ravenstein: Ausweichversuch endet im Graben

Einem entgegenkommenden Mercedes musste ein Ford-Fahrer am Mittwochvormittag, gegen 10.40 Uhr, auf der Landstraße zwischen Oberkessach und der Bundesstraße 292 ausweichen. Dabei geriet der 23-Jährige zunächst in den Grünstreifen und dann in den Straßengraben, wo sich der Ford Focus überschlug und erhebliche Schäden an der Straßeneinrichtung verursachte. Verletzt wurde der junge Mann nicht. Der auf 30 bis 40 Jahre geschätzte Fahrer der anthrazitfarbenenen Mercedes-Limousine setzte seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Nun werden Zeugen gesucht, die den Unfall, bei dem rund 10.000 Euro Schaden entstand, gesehen haben. Hinweise gehen an das Buchener Polizeirevier, Telefon 06281 9040.

Mosbach: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ohne auf die Vorfahrt eines aus Richtung Diedesheim kommenden Audi-Fahrers zu achten, bog der Fahrer eines blauen Mercedes am Dienstag, gegen 15 Uhr, von Nüstenbach aus kommend nach rechts auf die Landstraße nach Reichenbuch ab. Trotz eines Bremsversuchs des Audi-Fahrers kollidierten die Fahrzeuge, so dass ein Sachschaden in Höhe von mindestens 3000 Euro entstand. Zur Verhinderung eines Unfalls musste ein aus Richtung Reichenbuch entgegenkommendes Fahrzeug ebenfalls abbremsen. Wer jedoch nicht bremste und stattdessen sogar weiterfuhr war der Fahrer des Mercedes mit dem Teilkennzeichen MOS-G. Diese Person sucht das Polizeirevier Mosbach nun. Wer Hinweise zu dem Mercedes geben kann oder den Unfall gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach melden.

