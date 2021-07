Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: POL-MA: Wiesloch/Obrigheim/Frankfurt/Kaiserslautern/Koblenz: 20-jährige Jennifer B. Dank einer Zeugin wohlbehalten im PZN zurück; Löschung der Fahndung und des veröffentlichten Bildmaterials

Heilbronn (ots)

Wiesloch/Obrigheim/Frankfurt/Kaiserslautern/Koblenz

Die Fahndung nach der 20-jährigen Jennifer B. ist erledigt. Alle Redaktionen, die die beiden Fotos der jungen Frau veröffentlicht oder auch gespeichert haben, werden gebeten, diese zu löschen.

Die 20-Jährige wurde am frühen Donnerstagnachmittag am Mannheimer Hauptbahnhof aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung von einer Zeugin erkannt und zunächst Beamten der Bundespolizei übergeben. Von dort wurde die Rückfahrt nach Wiesloch durch das Polizeirevier MA-Oststadt organisiert. Wo sich die 20-Jährige seit Sonntagnachmittag aufgehalten hatte, ist bislang noch nicht bekannt. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

