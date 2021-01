Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Forst - Unfall auf der Autobahn - Leitplanke beschädigt, Unfallverursacher flüchtig

Karlsruhe (ots)

Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 in Fahrtrichtung Bruchsal auf Höhe Forst wurde die Leitplanke beschädigt, am Auto entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der mutmaßliche Unfallverursacher ging flüchtig.

Ein 29-jähriger Autofahrer befuhr bei widrigen Wetterbedingungen, starkem Regen beziehungsweise Hagel, gegen 16 Uhr die A5 in Fahrtrichtung Bruchsal. Er fuhr wohl auf dem mittleren Fahrstreifen, als plötzlich von rechts anscheinend ein weiteres Fahrzeug unvermittelt auf seine Fahrspur wechselte. Der 29-Jährige musste sein Auto offenbar stark abbremsen, geriet aber aufgrund der schlechten Fahrbahnverhältnisse nach links und touchierte dort die Schutzplanke. Glücklicherweise wurde er nicht verletzt.

Der Fahrer des einscherenden Fahrzeugs, wegen dem der 29-Jährige abbremsen musste, hatte den Unfall vermutlich nicht wahrgenommen und fuhr weiter. Der verunfallte Fahrer konnte zu diesem Fahrzeug keine Angaben machen.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen.

