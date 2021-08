Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Alkoholisierter Autofahrer fährt in Straßengraben

Gescher (ots)

Am Samstag kam ein 27 Jahre alter Autofahrer aus Reken auf der L 608 (Rekener Straße) von der Fahrbahn ab und fuhr in der Straßengraben. Entgegen kommende Zeugen hatten den Unfall beobachtet und kamen dem Mann zur Hilfe. Als die Zeugen die Polizei informierten, reagierte der 27-Jährige aggressiv und schrie die Zeugen an. Auch gegenüber der Polizei war der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Mann uneinsichtig und stritt trotz eindeutiger Beweislage ab, gefahren zu sein. Mehrfach torkelte er auf die Fahrbahn und musste schließlich durch die Beamten fixiert werden. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten Blutproben, um den Drogen- und Alkoholkonsum exakt nachweisen zu können.

