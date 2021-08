Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Heiden (ots)

Am Samstagabend hörte eine Bewohnerin eines Hauses an der Mozartstraße gegen 22.00 einen lauten Knall, sah aber erst am nächsten Morgen nach dem Rechten. Dabei stellte sie fest, dass ein Fenster im Erdgeschoss aufgebrochen worden war. Ins Haus waren der oder die Täter offenbar nicht gelangt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell