Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Krankenfahrstuhl gestohlen.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte stahlen am Montag einen Krankenfahrstuhl, dessen Eigentümer diesen aufgrund eines technischen Defektes kurzfristig an der Herforder Straße abstellen musste. Gegen 12 Uhr fiel die Technik des Rollstuhls aus und der Eigentümer stellte ihn auf dem Gehweg, auf Höhe der Hausnummer 58, ab. Als er kurze Zeit später zurückkehrte, stellte er den Diebstahl des zirka 2.500 Euro teuren Krankenfahrstuhls der Firma "Solax" fest. Der Rollstuhl ist rot und verfügt an der Vorderseite über den Schriftzug "Gloria". Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Krankenfahrstuhls nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell