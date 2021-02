Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zusammenstoß mit Straßenbahn

Mannheim (ots)

Eine 78-jährige Mercedesfahrerin übersah am Samstagnachmittag ein Vorfahrtszeichen am Rathaus in Mannheim. Beim Überqueren der Straßenbahnschienen der verlängerten Planken stieß sie gegen 17.20 Uhr mit einer in Richtung Ludwigshafen fahrenden Straßenbahn zusammen. Nur die 78-Jährige und ihre 65-jährige Beifahrerin wurde bei der Kollision leicht verletzt und wurden vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht. Der totalbeschädigte Mercedes musste abgeschleppt werden, während die Straßenbahn ihren Weg fortsetzen konnte. Bis zur Räumung der Unfallstelle und der anschließenden Fahrbahnreinigung war der Strabverkehr bis gegen 19.00 Uhr gestört. *mm

