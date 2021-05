Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher im Blumengeschäft.

Lippe (ots)

Einbrecher drangen zwischen Samstagabend und Montagmorgen in einen Blumenladen ein, der sich innerhalb des Gebäudes eines Verbrauchermarktes an der Ernst-Hilker-Straße befindet. Die Täter entkamen mit etwas Bargeld. Ihre Beobachtungen in dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell