Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Pferde misshandelt.

Lippe (ots)

Im März und April dieses Jahres wurden in mindestens drei Fällen Pferde misshandelt. Der Täter schlug sowohl in Stallungen als auch auf Weiden im Bereich Lemgoer Straße und Hörstmarscher Weg zu. In einem Fall wirkte der Täter derart mit einem scharfen Gegenstand auf den Kopf eines Pferdes ein, dass die Blutung mit zahlreichen Stichen genäht werden musste. Ihre Beobachtungen dazu nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter 05222/98180 entgegen. Halter:innen von Pferden im gesamten Kreisgebiet werden gebeten, zurzeit besonders achtsam zu sein. Wenn möglich installierten Sie (Wild-) Kameras. Beobachtungen in dem Zusammenhang, die verdächtig auf Sie wirken, melden Sie bitte umgehen über den Notruf der Polizei.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell