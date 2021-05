Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Diebe räumen Auto leer.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte öffneten zwischen Donnerstagnachmittag und dem späten Freitagmorgen einen auf dem Park & Ride-Parkplatz an der Bahnhofstraße abgestellten schwarzen Mercedes. Aus dem hochwertigen Fahrzeug stahlen die Täter das Navi, das Lenkrad, beide Vordersitze sowie diverse weitere Anbauteile. Der gesamte Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell