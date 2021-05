Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Versuchter Einbruch.

Lippe (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag versuchte ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Heidenoldendorfer Straße einzudringen. Der Unbekannte griff gegen 23:30 Uhr durch ein auf Kipp stehendes Fenster und versuchte offensichtlich den Fensterriegel zu erreichen. Da sich einer der Bewohner in dem Raum befand und das Fenster unmittelbar schloss, konnte der Eindringling sein Ziel nicht erreichen. Der Täter flüchtete anschließend vom Tatort. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090 entgegen.

