Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Rohrbruch

Ennepetal (ots)

Am Dienstag , den 19.05.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 05:27 Uhr zu einem Einsatz Rohrbruch an der Loherstrasse alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde schnell festgestellt, dass es sich um einen Wasserrohrbruch an einer Versorgungsleitung zu einem Wohnhaus handelt. Die Polizei und die AVU wurden verständigt. Die Einsatzstelle wurde an die AVU übergeben und der Einsatz für die Feuerwehr endete um 06:13 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell