POL-LIP: Lage - Sachbeschädigung an Baumarkt

(KF)In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten bisher unbekannte Täter eine größere Werbeaktionsflagge eines Baumarktes an der Detmolder Straße. Die Täter setzten die gehisste Flagge teilweise in Brand. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei in Lage, Tel. 05232 95950.

