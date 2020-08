Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsbad-Spielberg - Fahrer eines weißen Porsche-Cabrios nach Verkehrsunfall gesucht

Karlsbad-Spielberg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Samstagabend auf der Albtalquerspange der Kreisstraße 3585 zwischen Spielberg und Fischweier unter Beteiligung eines weißen Porsche sowie eines Radfahrers sucht das Polizeirevier Ettlingen den geflüchteten Porsche-Fahrer.

Bisherigen Feststellungen der Polizei zufolge war der 51 Jahre alte Radfahrer gegen 18.15 Uhr auf der K 3585 in Richtung Spielberg unterwegs. In einer scharfen Kurve kam ihm ein weißes Porsche-Cabrio in Richtung Fischweier entgegen, das aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten war.

Der Zweiradfahrer konnte zwar noch einer Kollision ausweichen, stürzte in der Folge aber eine Böschung hinunter und blieb dort geraume Zeit bewusstlos liegen. Der Porsche-Fahrer fuhr ungeachtet dessen weiter.

Erst nach der Verständigung einer Bekannten konnte der 51-Jährige von der Frau in einem Bach liegend aufgefunden werden. Der Verletzte kam anschließend in ein Krankenhaus. Glücklicherweise kam er wohl mit Prellungen und Schürfungen davon.

Wer Hinweise zum Fahrer des weißen Porsche-Cabrios geben kann, wird gebeten, sich unter 07243/32000 beim Polizeirevier Ettlingen zu melden.

