POL-BOR: Bocholt - Pkw zerkratzt

Bocholt (ots)

Am Montag wurde zwischen 08.00 Uhr und 12.30 Uhr auf der Schwanenstraße (zwischen Bischof-Ketteler-Straße und Kurfürstenstraße) ein auf dem Parkstreifen stehender Pkw durch einen langen Kratzer an der Beifahrerseite beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

