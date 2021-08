Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Auffahrunfall und anschließende Flucht - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein Pkw-Fahrer befuhr am Sonntag, 22.08.2021, kurz vor 12.00 Uhr, mit seinem schwarzen Mercedes die Minselner Straße und wollte nach rechts in die Nordschwabener Straße einbiegen. Verkehrsbedingt musste er anhalten. Hierbei fuhr ihm ein weißes Fahrzeug auf. Nach ein paar Hundert Meter hielt der Mercedes-Fahrer an um den Schaden zu begutachten. Der Fahrer oder die Fahrerin des weißen Fahrzeuges fuhr einfach weiter ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen weißen Fahrzeug geben können.

