Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: PKW-Fahrerin nach Unfall mit Radfahrendem Kind gesucht

Speyer (ots)

Mit einem 12-jährigen Fahrradfahrer kollidierte am Mittwoch um 07:40 Uhr eine unbekannte PKW-Fahrerin. Die Frau bog von der Goethestraße nach rechts in die Dudenhofer Straße ab, als sie den querenden Jungen übersah, der den Radweg in nicht vorgeschriebener Richtung befuhr. Nachdem sich die Frau nach dem Wohlergehen des Jungen erkundigt hatte, verließ sie die Unfallörtlichkeit. Durch den Unfall erlitt der Junge leichte Verletzungen. Die unbekannte PKW-Fahrerin sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

