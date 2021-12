Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 01.12.2021, gegen 19.00 Uhr, wurde durch einen Zeugen mitgeteilt, dass er einen lauten Knall auf der Straße gehört habe und nun ein Pkw Peugeot 208 im Vorgarten seines Nachbarn in der Saarstraße stehen würde. Vor Ort konnte dies durch die eingesetzten Beamten so bestätigt werden. Bei dem Fahrzeugführer, einem 54-jährigen Mann aus Frankenthal, konnte im Rahmen der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Durch den Unfall wurde noch ein weiterer Pkw Hyundai beschädigt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell