POL-NI: Wohnungsbrand in der Altstadt von Rinteln

Rinteln; Münchhausenhof (ots)

(mja) Am Abend des 23.10.2021 kommt es zu einem Wohnungsbrand in der Rintelner Altstadt. Die Wohnung im 1. OG des Mehrparteienhauses brennt komplett aus. Das Feuer greift zusätzlich auf den ausgebauten Dachboden über. Auf Grund der Löscharbeiten werden weitere Wohnung beschädigt. Die eingesetzten Feuerwehren borgen eine ältere Dame über eine Leiter aus ihrer brennenden Wohnung. Die Dame wird vorsorglich zur Überwachung, da der Verdacht einer Rauchvergiftung besteht, in ein Krankenhaus gefahren. Weitere Anwohner des Hauses können sich selbst aus dem Haus begeben. Laut Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr ist die Brandursache ungeklärt. Das Haus ist zum derzeitigen Zeitpunkt unbewohnbar. Die Stadt Rinteln hat sich um die Unterbringung eines weiteren Ehepaares aus dem Haus gekümmert. Der Brandort wird durch die eingesetzten Polizeibeamten beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen zur Brandursache folgen.

