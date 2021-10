Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Rollerfahrer steht unter Drogeneinfluss

Böhl-Iggelheim (ots)

Am 04.10.2021, gegen 18:50 Uhr, wurde ein 39-jähriger Rollerfahrer, welcher den Fahrradweg parallel zur L528 zwischen den Ortsteilen Böhl und Iggelheim befuhr, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Der 39-Jährige räumte ein, dass er am Morgen Drogen konsumiert habe und händigte eine geringe Menge an Marihuana aus. Das Marihuana wurde vor Ort beschlagnahmt und dem Fahrer wurde auf der Dienststelle durch einen Arzt Blut entnommen. Der Rollerschlüssel wurde sichergestellt und die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach §24 a StVG, sowie ein Strafverfahren aufgrund des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

