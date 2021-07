Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: - Gewerbegebiet Baßgeige - Zeugen für Unfallflucht gesucht

Goslar (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 15.07.21, gegen 13.00 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Carl-Zeiß-Str. im Gewerbegebiet Baßgeige.

Ein dort in einer Parklücke abgestellter PKW Opel Corsa mit GS-Kennzeichen wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein-oder Ausparken beschädigt. Der/die Unfallverursacher-/in entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne Maßnahmen für eine Schadensregulierung zu treffen.

Am Opel Corsa entstand Sachschaden an der hinter hinteren linken Stoßstange sowie am Radlauf in Höhe von ca. 1.000 EUR.

Die Polizei Goslar bittet mögliche Augenzeugen des Unfalls sich unter 05321/3390 zu melden.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell