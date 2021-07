Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 15.07.2021

Goslar (ots)

Einbruch misslang.

Liebenburg. In der Zeit von Sonntagmittag, 12.00 Uhr, bis Dienstagnachmittag, 18.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, das Fenster einer ehemaligen Tischlerei in der Dörntener Strasse gewaltsam zu öffnen. Es blieb glücklicherweise bei diesem Versuch, bei dem allerdings nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von knapp einhundert Euro entstand. Die Polizei Liebenburg hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05346/946800 zu melden.

Siemers, KHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell