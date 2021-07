Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht der Polizei Seesen vom 14.07.2021

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am 12.07.2021 gegen 14.00 Uhr befuhr ein 52 jähriger Mann aus Diekholzen mit einem geliehenen Pkw VW Transporter inkl. Pkw-Anhänger, die B 243 aus Osterode kommend in Rtg. Seesen. In Höhe der Abfahrt Kirchberg löste sich der Anhänger vom Zugfahrzeug und schleuderte in die dortigen Leitplanken. Am Anhänger und den Leitplanken entstand dadurch ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Hausfriedensbruch und Diebstahl

In der Zeit vom 05.07.2021 bis 12.07.2021 betraten bislang unbekannte Täter widerrechtlich das Grundstück der ehemaligen Jugendherberge in Seesen. Hier wurde eine Überwachungskamera und eine Sitzbank entwendet. Der oder die Täter hinterließen auf dem Gelände diversen Müll in Form von Getränkeflaschen und anderen Abfällen. Täterhinweise bitte an die Polizei Seesen unter 05381/9440.

Diebstahl eines Katalysator

In der Zeit vom 12.07.2021, 14.00 Uhr, bis 13.07.2021, 17.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem auf dem Park & Ride Parkplatz am Seesener Bahnhof abgestellten Pkw Opel den Katalysator, indem sie ihn von der Auspuffanlage abflexten. Täterhinweise hierzu bitte an die Polizei Seesen unter 05381/9440.

