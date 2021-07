Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 13.07.2021

Goslar (ots)

Sachbeschädigung und Vandalismus im Schulzentrum Langelsheim

Im Verlauf des letzten Wochenendes wurde eine verschlossene Torpforte im Bereich des Schulzentrums Langelsheim offensichtl. aufgetreten und dadurch erheblich beschädigt. Zudem wurden auf dem Gelände u.a. ein Fußballtor und eine Mülltonne umgeworfen. Die Polizei Langelsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 05326-978780.

Rehkitz durch Unfall getötet

Am Mo., 12.07.21, 07.30 Uhr, befuhr eine 42-jährige Frau aus Bad Harzburg mit ihrem Pkw Fiat die Straße von Astfeld i.R. Langelsheim. Plötzlich lief ein Rehkitz von rechts kommend über die Fahrbahn, wurde vom Pkw erfasst und durch den Zusammenstoß getötet. Am Pkw ent-stand Sachschaden in Höhe von ca 3000 Euro

Pkw zerkratzt

In der Nacht zum Mo., 12.07.2021, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Pkw Tesla, welcher in Wolfshagen, Am Riesebeek, geparkt stand. Es wurde die hintere Tür an der Beifahrerseite zerkratzt. Schadenshöhe ca 1000 Euro. Hinweise nimmt auch hier die Polizei Lan-gelsheim unter Tel. 05326-978780 entgegen.

Erneut versuchter Vegetationsbrand im Bereich Astfeld

Am Mo., 12.07.,21, 18.15 Uhr, meldeten aufmerksame Spaziergänger, dass am Rundweg der Granetalsperre versucht wurde, die Vegetation in Brand zu stecken. Eine Papiertüte, gefüllt mit Brötchenpapier wurde in einem Haufen von Fichtenzweigen entzündet. Da die Umgebung jedoch durch vorangegangenen Regen noch nass war, kam es zum Glück nicht zu einem Brand. Vorsorglich wurde der Bereich jedoch durch die Feuerwehr noch nachgelöscht. Wer Hinweise zu diesem Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Langelsheim in Verbindung zu setzen. Tel. 05326-978780.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell