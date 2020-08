Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Rauchentwicklung in Neuwied - Rauchmelder schlägt Alarm

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 20.08.2020 gegen 01:44 wurde durch einen Passanten die Rettungsleitstelle alarmiert, da er in der Freiherr-vom-Stein-Straße einen akustischen Alarm und Rauchgeruch wahrnahm. Die alarmierte Feuerwehr drang durch Hochschieben der Rollläden in die betroffene Wohnung ein. Es konnte festgestellt werden, dass die Bewohner Nudeln kochen wollten, diese jedoch auf dem Herd vergaßen. Gebäudeschaden ist nicht entstanden.

