Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Ohne Fahrerlaubnis, unter Drogeneinfluss und zu Dritt im PKW unterwegs

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montagabend, 01.03.2021, gegen 21.20 Uhr fiel den Polizisten der Polizei Nienburg am Kreisel der Hannoverschen Straße ein auffälliger Opel auf, der von der neuen Südumgehung kommend in Richtung Schessinghäuser Weg fuhr. Sie folgten dem PKW und stellten am Schessinghäuser Weg fest, dass dieser anhielt, der Fahrer den PKW verließ und ein Mitfahrer auf den Fahrersitz stieg. Der PKW fuhr einige Meter weiter, wo die Beamten ihn dann zum Anhalten aufforderten.

Im PKW stellten die Beamten starken Marihuanageruch fest. Auf Nachfrage bejahte der 19-jährige Fahrzeugführer aus Haßbergen den vorherigen Betäubungsmittelkonsum und händigte darüber hinaus auch freiwillig eine geringe Menge Marihuana aus. Ein durchgeführter Drogenvortest war positiv, sodass eine Blutentnahme angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter Betäubungsmittelbeeinflussung sowie ein Strafverfahren wegen des Betäubungsmittelbesitzes eingeleitet wurde.

Der nur unweit entfernt stehende, zuvor ausgestiegene Nienburger bestätigte ebenfalls den Konsum von Betäubungsmitteln. Auch der bei ihm durchgeführte Drogenvortest war positiv, sodass auch bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gem. § 24a StVG eingeleitet wurde. Der 19-jährige Nienburger muss sich zudem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Sein ursprünglicher Versuch, die Beamten hinter das Licht zu führen, misslang. Als er angab, dass er seinen Führerschein zu Hause habe, überprüften die Polizisten vor Ort im polizeilichen Auskunftssystem seine Angaben und stellten fest, dass keine Fahrerlaubnis für ihn verzeichnet war. Als sie ihm vorschlugen, den Führerschein bei ihm zu Hause einzusehen, gab er zu, dass er ohne Führerschein gefahren war.

Gegen den 19-jährigen Haßberger wird ebenfalls ermittelt, weil er den 19-jährigen Nienburger als Fahrzeughalter trotz fehlender Fahrerlaubnis zuvor mit seinem PKW fahren ließ.

Im PKW saß zudem noch ein 17-jähriger Nienburger aus einem dritten Haushalt. Gegen die drei jungen Männer wurde deshalb zusätzlich ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die aktuell gültige Corona-Verordnung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell