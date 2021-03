Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Die Aktion "Geisterradler" ist angelaufen

Nienburg (ots)

(KEM) Seit vergangenem Donnerstag, 25.02.2021, machen in Neonfarben leuchtende Plakate die Verkehrsteilnehmenden im Landkreis Nienburg an Geh-/Radwegen auf gefährliches Fehlverhalten aufmerksam. Linke Radwege, also entgegen der Fahrtrichtung, sind aufgrund der Gefährlichkeit nur im Ausnahmefall zur Benutzung für den Radverkehr freigegeben. Dennoch nutzen Radfahrende wiederkehrend auch linke Radwege ohne die entsprechende Freigabe. Die Plakate mit dem Titel "WENN DU DAS LIEST RADELST DU AUF DER FALSCHEN SEITE" sollen daran erinnern den richtigen Radweg zu nutzen und somit die Verkehrssicherheit langfristig erhöhen.

Mit Leiter und Befestigungsmaterial im Gepäck brachten die Polizisten Werner Müller aus dem Sachgebiet Verkehr sowie der Kontaktbeamte Volker Conrad die insgesamt 24 "gruseligen Plakate" bei Sonnenschein an Unfallschwerpunkten des Landkreises Nienburg an. Acht Plakate sind direkt im Bereich der Stadt Nienburg aufzufinden. Initiiert wurde die Kampagne, wie bereits am 18.02.2021 mitgeteilt, vom Präventionsteam der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg, die es wiederum bei der Polizei Hamburg entdeckt haben.

