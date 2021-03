Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verfolgungsfahrt

Obernkirchen (ots)

(ma)

Um 03.56 Uhr heute Morgen endete auf der Rathenaustraße in Obernkirchen eine Verfolgungsfahrt, die gg. 03.25 Uhr in Rinteln seinen Anfang nahm.

Ein Streifenwagen der Polizei Rinteln wollte einen schwarzen VW Tiguan auf dem Wilhelm-Busch-Weg stoppen, der deutlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der Fahrer des VW missachtete sämtliche Haltesignale der Beamten und versuchte sich der Polizeikontrolle zu entziehen. Das Fahrzeug wurde bisweilen mit ca. 160 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft gefahren.

Die Verfolgungsfahrt verlief aus dem Rintelner Stadtgebiet über die Bundesstraße 238 bis in das benachbarte Nordrhein-Westfalen nach Eisbergen, zurück in Richtung Rinteln und weiter von Buchholz bzw. das Auetal in die Bergstadt nach Obernkirchen. Hier kam der VW beim Durchfahren einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und konnte durch einen Streifenwagen an der Weiterfahrt gehindert werden. Dadurch kam es zu einer seitlichen Berührung des Streifenwagens mit dem VW.

Der VW wurde von einem 16jährigen Rintelner gesteuert, der mit zwei weiteren Mitfahrern im Alter von 15 und 16 Jahren, ebenfalls aus Rinteln, unterwegs war. Das genutzte Fahrzeug stammte von den Eltern des Fahrers, das für weitergehende Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bückeburg durch die Polizei sichergestellt wurde.

Der 16jährige Fahrer stand nachweislich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Dem Jugendlichen wurde eine Blutprobe entnommen.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen den Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizei Bückeburg hat Ermittlungsverfahren wegen des Tatverdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Führen eines Kfz unter Drogeneinfluss und Verantwortlichkeit für ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen gegen den 16jährigen Rintelner eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell