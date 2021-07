Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 12.07.2021

Goslar (ots)

Kfz-Kennzeichen gestohlen.

Goslar. In der Zeit von Samstagabend, 22.30 Uhr, bis Sonntagvormittag, 11.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter beide Kennzeichen GS - EA 30 eines vor einem Einrichtungshaus in der Strasse Im Schleeke abgestellten Mercedes-Benz Sprinter. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von knapp fünfzig Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell