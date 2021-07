Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Antenne von Pkw an der Mittelstation des Wurmberges entwendet

Goslar (ots)

Am Sonnabend, d. 10. Juli 2021, in der Zeit von 10.00 - 20.00 Uhr, entwendete bislang unbekannter Täter von dem Dach des Pkw Renault Captur, der auf dem Parkplatz für Angestellte und Gäste an der Mittelstation des Wurmberges, am Rodelhaus, abgestellt war, die Antenne. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Braunlage unter der Amtsnummer zu melden.

Jach, EPHK

