POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 12.07.2021

Verkehrsunfall mit ca. 3000,- Euro Schaden

11.07.2021, 14.55 Uhr, Seesen, Lange Str./Am Markt. Der 84-jährige Pkw Fahrer aus Seesen befuhr die Lange Straße in Rtg. Rosenstr. und übersah den 22-jährigen Pkw Fahrer aus Seesen, der bei der rechts vor links Regelung, die Kreuzung von der Marktstraße in Rtg. Am Markt querte. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

Verkehrsunfall mit ca. 250,- Euro Sachschaden

11.07.2021, 15.50 Uhr, Seesen, Bornhäuser Straße. Ein 32-jähriger Pkw Fahrer aus Seesen rangierte auf der dortigen Tankstelle und stieß gegen einen parkenden Pkw. An beiden Pkw entstand leichter Sachschaden.

Widerstand gegen Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen

11.07.2021, 19.40 Uhr, Seesen, Frankfurter Straße. Ein 36-jähriger Rettungssanitäter wurde von der 51-jährigen, zu behandelnden, männlichen Person beleidigt. Weiter versuchte die Person, den im Rahmen seiner Tätigkeit arbeitenden Helfer, zu schlagen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.(hei)

