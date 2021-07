Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Seesen, Pressemitteilung vom 10.07.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am 09.07.2021 verlässt eine Dame mit ihrem weinroten Kleinwagen gegen 06:50 Uhr das Gelände der an der B243 gelegenen Star-Tankstelle und fährt in den fließenden Verkehr ein, ohne diesem die Vorfahrt zu gewähren. Eine auf der Bundesstraße mit ihrem Hyndai fahrende 29-jähre Frau aus Osterode a.H. muss der auffahrenden Fahrzeugführerin ausweichen, um einen Auffahrunfall zu vermeiden und gerät dabei mit ihrem PKW nach links in die Leitplanke. Zu einer Kollision der beiden PKW kommt es nicht und auch die 29-jährige kommt mit dem Schrecken davon. An ihrem Hyndai entsteht allerdings ein erheblicher Sachschaden. Die Fahrerin des weinroten Kleinwagens entfernt sich anschließend von Umfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte angemessen nachzukommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit einer leicht und einer tödlich verletzten Person nach Zusammenstoß im Begegnungsverkehr Am frühen Nachmittag des 09.07.2021 befährt ein 32-jähigiger Mann aus Einbeck mit einem Mercedes Sprinter die B64 von der Schlackenmühle kommen in Richtung Bad Gandersheim. Zwischen der Autobahnunterführung und dem Kreisel kommt ihm ein 63-jähriger Mann aus Seesen mit seinem PKW entgegen und gerät vermutlich aufgrund eines Krankheitsfalles in den Gegenverkehr wo der PKW und der Sprinter kollidieren. Die Unfallstelle wird zum Zwecke der Unfallaufnahme und Landung eines Rettungshubschraubers für etwa 2 Stunden voll gesperrt, wodurch es zu teils erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen der viel befahrenen Bundesstraße kommt. Vor Ort austretende Betriebsstoffe müssen aufgenommen, die Fahrbahn gereinigt und die erheblich beschädigten Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden. Trotz aller Bemühungen muss noch an der Unfallstelle der Tod des 63-jährigen feststellen werden. Der 32-jährige kommt glücklicherweise mit nur leichten Verletzungen und einem Schock davon. Er wird mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Northeim abtransportiert.

Verkehrsunfall mit Flucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 09.07.2021 in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr den auf dem Kundenparkplatz des Lidl abgestellten schwarzen Audi A6 und entfernt sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. An Audi entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem 14-jährigen Ein 48-jähriger Mann aus Seesen befährt am Abend des 09.07.2021 die Bismarckstraße stadteinwärts und biegt bei grün nach links in die Bahnhofstraße ab. Aus Unachtsamkeit übersieht er den die Bahnhofstraße bei grünzeigender Fußgängerampel querenden 14-jährigen und kollidiert mit diesem. Der 14-jährige wird nur leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht erforderlich.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, setzt sich bitte mit der Polizei Seesen unter 05381/944-0 in Verbindung.

i.A. Renner, POK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell