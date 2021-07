Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 09.07.2021

Goslar (ots)

Paketzustellung eskaliert

Am Do., 08.07.21, gegen 12.00 Uhr, wollte ein 29-jähriger Auslieferungsfahrer aus Braunschweig Pakete in Langelsheim zustellen. Es gab jedoch eine Meinungsverschiedenheit darüber, ob die Pakete bis ins Haus getragen werden sollten. Beim Wegfahren soll dann ein 79-jähriger Bewohner des Hauses den Fahrer durch Gesten beleidigt haben. Dieser stoppte daraufhin sein Fahrzeug und es gab ein Handgemenge zwischen den Personen, in dessen Verlauf der Senior über eine Hecke zu Boden stürzte und beim Auslieferungsfahrer das T-Shirt zerriss. Es wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung gefertigt.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

