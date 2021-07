Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Seesen: Pressemeldung vom 08. und 09.07.2021

Goslar (ots)

Einbruchdiebstahl von Betriebsgelände

Bereits in der Nacht vom 06.07. auf den 07.07.2021 verschafften sich unbekannte Diebe durch Auftrennen der Umzäunung unberechtigt Zugang zum Betriebsgelände einer Firma in der Triftstraße. Dort entwendeten sie diverse Elektroseilwinden und Stromkabel. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Beim Einparken touchiert und weggefahren Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer parkt am 07.07.2021 zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr in der Bismarckstraße Höhe der Hausnummer 9 in eine Parklücke ein und touchiert dabei einen davor abgestellten schwarzen VW Polo. Am Polo entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernt sich vom Unfallort. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Versuchter Betrug

Eine unbekannte männliche Person gibt sich am Telefon gegenüber dem 70-jährigen Opfer als Bankangestellter aus. Man habe Unregelmäßigkeiten auf dem Konto des Opfers festgestellt und es habe Festnahmen von mehreren Bankangestellten der Filiale hier im Ort gegeben. Noch bevor es zu einer konkreten Forderung seitens des Betrügers kommt, durchschaut das Opfer den "Schmu" und verlangt eine Rückrufnummer, woraufhin der Betrüger das Telefonat abbricht. Ein Schaden ist dem Opfer somit glücklicherweise nicht entstanden.

Beim Rangieren mit LKW Zaun beschädigt und weggefahren Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer stößt beim Rangieren mit seinem LKW am 07.07.2021 um 09:30 Uhr gegen eine Umzäunung in der Triftstraße auf Höhe der Hausnummer 25. Am Zaun entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 600 Euro. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtet den Vorfall und wie sich der LKW-Fahrer anschließend vom Unfallort entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Ehrliche Finderin

Eine 55-jährige Frau aus Hahausen findet am 08.07.2021 nachmittags in der Nähe des Kurparks in Seesen ein Portemonnaie einer 31-jährigen Frau aus Seesen. Im Portemonnaie sind nicht nur sämtliche Ausweisdokumente und diverse Kundenkarten der Verliererin, sondern auch Bargeld festzustellen. Alles wird der Polizei in Seesen übergeben und kann kurze Zeit darauf der Verliererin zurückgegeben werden.

Feuerwehreinsatz ausgelöst beim Abbrennen von Unkraut Beim Abbrennen von Unkraut mit einem Gasbrenner am späten Nachmittag des 08.07.2021 in einem Ortsteil von Seesen gerät ein Ast eines angrenzenden Baumes in Brand. Noch bevor die alarmierte Ortfeuerwehr vor Ort eintrifft, konnte der Brand mit eigenen Mitteln gelöscht werden.

Katalysator entwendet

In der Zeit vom 07.07.2021, 08:00 Uhr bis 08.07.2021, 17:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Diebe den Katalysator eines Audi A3, welcher auf einem an der B248/B243 gelegenen Pendlerparkplatz abgestellt war. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

LKW kommt von der Fahrbahn ab und droht umzukippen Am 08.07.2021 befährt ein 49-jähriger LKW-Fahrer aus Hildesheim die L466 vom Lamspringe in Richtung Rhüden. Aus Unachtsamkeit kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab. Der LKW durchfährt etwa 70 Meter des Banketts, beschädigt einen Leitpfosten und kommt in extremer Schieflage zum Stehen. Die Bergung gelingt dem angeforderten Abschleppunternehmen ohne dass der LKW umkippt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, setzt sich bitte mit dem Polizeikommissariat in Seesen unter der 05381/944-0 in Verbindung.

