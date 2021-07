Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen -Zeugenaufruf nach Fahrzeugdiebstahl vom Bauhof der Stadt Seesen

Goslar (ots)

Im Zeitraum vom 05.07.21, 16.30 Uhr bis 06.07.21, 06.15 Uhr, wurde der Bau- und Betriebshof der Stadt Seesen in der Mühlenkampstr. das Ziel bislang unbekannter Täter.

Nachdem diese das Einfahrtstor zum Betriebshof gewaltsam geöffnet hatten, versuchten sie zunächst erfolglos, zwei auf der Freifläche des Grundstücks abgestellte Dienstfahrzeuge zu entwenden. Hierbei entstand Sachschaden.

Daraufhin öffneten sie gewaltsam eine verschlossene Garage und entwendeten einen darin abgestellten VW Transporter.

Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um ein orangefarbenes Fahrzeug, Bj. 2015, mit offener Ladefläche, und dem amtlichen Kennzeichen, GS - SE 317. Neben der typischen Lackierung ist das Fahrzeug mit der Aufschrift vom städt. Bauhof Seesen versehen.

In dem Fahrzeug befand sich u.a. diverses Werkzeug.

Der angerichtete Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 15.000 EUR belaufen.

Das für die Bearbeitung zuständige Polizeikommissariat in Seesen bittet nun Personen, die in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich um die Mühlenkampstr. herum gesehen haben, oder Hinweise auf den VW Transporter geben können, sich unter 05381 / 9440 zu melden.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell