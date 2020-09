Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) VW Polo angefahren und abgehauen (14.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Autofahrer im Zeitraum von Montag, 3 Uhr, bis Dienstag, 1 Uhr, im Stadtgebiet von Villingen-Schwenningen begangen hat. Er beschädigte einen weißen VW Polo am Heck links und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden im Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Da der VW im genannten Zeitraum in den Straßen "Beim Hochgericht", "Wöschhalde", und auch im Stadtbezirk Schwenningen in der Siederstraße abgestellt war, konnte dessen Besitzerin die exakte Unfallörtlichkeit nicht angeben. Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell