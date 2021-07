Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg

Goslar (ots)

Graffiti-Schmiererei an Schule in Vienenburg:

Bislang unbekannte/r Täter beschmierte/n im Zeitraum vom 02.07.2021, 15.00 Uhr, bis zur Feststellung am Montag, den 05.07.2021, 07:00 Uhr, eine Gebäudewand und ein Tor auf dem Schulgelände der Oberschule an der Breslauer Straße in Vienenburg. Die Schriftzüge wurden mit roter und schwarzer Sprühfarbe aufgebracht.

Grundstückszaun in Vienenburg beschädigt:

Am Samstag, den 03.07.2021, gegen 19.00 Uhr, wurde festgestellt, dass durch unbekannte/n Täter ein Grundstückszaun zu einem Grundstück in der Lierestraße beschädigt worden ist. Der oder die bislang unbekannten Täter haben dabei die Zaunplanken aus der Verankerung im gemauerten Sockel gedrückt und diesen beschädigt. Am Tag zuvor gegen 12.00 Uhr sei der Zaun noch unbeschädigt gewesen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell