Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Oberharz

Goslar (ots)

Gefährdung des Straßenverkehrs

Am gestrigen Tag, Dienstag, den 06.07.2021, gegen 16:40 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 241, zwischen Goslar und Clausthal-Zellerfeld, in Fahrtrichtung Clausthal-Zellerfeld, zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Führer eines grauen Kleinbusses überholte trotz bestehendem Überholverbot und Gegenverkehr einen Lkw. Um einen folgenschweren Zusammenstoß zu vermeiden, mussten sowohl der Führer des überholten Lkw als auch die entgegenkommenden Fahrzeugführer massiv abbremsen. Da das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeuges der hiesigen Dienststelle mitgeteilt wurde, konnte der Fahrzeugführer ermittelt und aufgesucht werden. Ihm wurde die Einleitung eines Strafverfahrens eröffnet und weiterhin der Führerschein beschlagnahmt. Fahrzeugführer, die durch das Verhalten des Verursachers ebenfalls gefährdet wurden, oder Zeugen, die weitere Einzelheiten zum Sachverhalt abgeben können, werden gebeten, sich mit einer Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. i.A. Marks, PHK

